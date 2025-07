Vomero, via Scarlatti: un grosso ramo cade ferendo un passante

Condividi

Visite: 18

12 Visite

“ Ancora una tragedia sfiorata stamani al Vomero, al centro dell’isola pedonale di via Scarlatti, all’altezza del civico, 139, dove un grosso ramo di un platano, peraltro secco e privo di foglie, che giace ancora sul luogo, si è all’improvviso staccato dalla pianta, cadendo e ferendo alla testa un giovane passante, che ha riportato una ferita lacero-contusa, il quale in quel momento si trovava a transitare proprio nel punto dove il ramo è caduto “. A denunciare il grave episodio è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che da tempo segnala la gravità delle condizioni nelle quali versano le alberature stradali del quartiere collinare, più volte alla ribalta delle cronache cittadine, a ragione di evidenti carenze manutentive.

“ Sul posto – puntualizza Capodanno – a seguito dell’intervento di alcuni passanti, che avevano assistito alla scena, è arrivata un’autoambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi al giovane ferito, provvedendo a trasportarlo poi in ospedale per gli accertamenti del caso “.

” Un episodio non nuovo – aggiunge Capodanno -. Un altro grosso ramo, facendo riferimento solo agli episodi più recenti, si era staccato da un altro platano, nell’isola pedonale di via Luca Giordano, alla fine del mese scorso, sul marciapiede posto dinanzi al villino Casciaro. In quell’occasione, solo per mera fortuna, non si registrarono danni a persone o cose e il marciapiede rimase per diverso tempo transennato fino alla rimozione del ramo caduto “.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews