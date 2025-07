Caivano, bimbo di 4 anni morso da un ragno violino: salvato dai medici del Santobono

Condividi

Paura nei primi giorni di luglio per una giovane famiglia residente nel centro storico di Caivano: un bambino di soli quattro anni è stato morso da un ragno violino, una delle specie più velenose presenti in Italia. Il piccolo è stato subito trasportato dai genitori all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’asportazione della necrosi formatasi in seguito al morso.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare dal sito Caivanopress.it, i genitori del bambino si sono allarmati quando hanno notato una strana formazione cutanea sulla coscia destra del figlio, descritta come un grosso “neo”. Una volta giunti al pronto soccorso pediatrico, i medici del Santobono hanno rapidamente riconosciuto i segni tipici del morso di un ragno violino e deciso per un intervento d’urgenza, durante il quale sono stati rimossi anche i tessuti circostanti per evitare ulteriori complicazioni.

Fortunatamente, grazie alla tempestività dei genitori e all’efficacia delle cure ricevute, il bambino è ora fuori pericolo e in via di guarigione.

Il morso del ragno violino, generalmente poco pericoloso per un adulto sano (salvo in caso di allergie), può invece rappresentare un serio rischio per i bambini, in particolare per la possibile formazione di necrosi tissutale. La presenza di questo aracnide, il cui nome scientifico è Loxosceles rufescens, è diventata sempre più frequente nei Paesi del Mediterraneo, compresa l’Italia, soprattutto nei mesi estivi quando questi animali tendono a cercare rifugio in ambienti domestici.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha riacceso l’attenzione sul tema della prevenzione e del riconoscimento tempestivo dei morsi da parte di animali velenosi. Le autorità sanitarie invitano i cittadini a mantenere puliti gli ambienti domestici, in particolare cantine, solai e intercapedini, e a consultare immediatamente un medico in caso di sintomi sospetti.













