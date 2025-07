Napoli, sicurezza sotto pressione: Di Bari snocciola numeri e risultati, ma su furti e roghi non ci siamo

Condividi

Comitati per l’ordine e la sicurezza convocati con frequenza quasi settimanale, potenziamento dei controlli nelle aree sensibili, estensione delle “zone rosse”, tavoli di lavoro su criminalità minorile, roghi e scommesse clandestine. La macchina organizzativa messa in moto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, è attiva e metodica. I dati vengono illustrati con precisione, le strategie sono strutturate. Ma il divario tra ciò che viene raccontato e ciò che i cittadini percepiscono è ancora ampio.

Fuori dai report istituzionali, la realtà parla di una sicurezza che manca. Troppi furti in casa, soprattutto nell’hinterland, troppi roghi tossici che continuano a tormentare le periferie. La chiusura dei campi rom resta una promessa mai del tutto mantenuta. E poi c’è il caso del Comune di Giugliano, dove la situazione amministrativa – tra inchieste e ombre – avrebbe giustificato lo scioglimento per infiltrazioni, che però non è mai arrivato. Una scelta che ha sollevato più di un malumore e ha minato ulteriormente la fiducia nelle istituzioni.

Il Prefetto, noto per il suo approccio rigoroso, insiste sul valore del coordinamento tra le forze dell’ordine e sulla necessità di un controllo capillare del territorio. «I cittadini devono poter uscire serenamente, andare a un concerto o in pizzeria senza timori», ha dichiarato, ricordando il modello adottato per la gestione della movida e la collaborazione con le amministrazioni locali per estendere la sorveglianza in zone considerate a rischio.

Anche la devianza minorile è sotto osservazione, con il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni e della Procura. Ma episodi legati a baby gang, uso di armi e stupefacenti tra adolescenti continuano a registrarsi con preoccupante regolarità. Ad aggravare il quadro, si aggiunge il fenomeno delle corse clandestine, legato al circuito delle scommesse illegali: proprio per questo, Di Bari ha annunciato un nuovo comitato a Gragnano, città che detiene un preoccupante primato nel volume delle giocate.

Sul piano operativo, l’impegno è costante. Ma nella quotidianità di chi vive Napoli e la sua provincia, la sensazione è che tutto questo non basti. Le strategie ci sono, ma i risultati tangibili tardano ad arrivare. E mentre i numeri parlano di rafforzamenti e misure straordinarie, la gente continua a sentirsi esposta, spesso sola. La distanza tra le azioni istituzionali e il bisogno di sicurezza reale resta il nodo da sciogliere.













