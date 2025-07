De Luca dimentica gli insulti ai 5 Stelle: ora tratta con Conte per salvare il salvabile

Condividi

In Campania si accendono i motori per le elezioni regionali del 2025, e negli ultimi giorni si è consumato un passaggio politico che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato impensabile: una cena riservata tra il governatore Vincenzo De Luca e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Un incontro vero, avvenuto a Napoli, per discutere la possibilità di un’intesa elettorale tra due mondi che, fino a ieri, si combattevano senza esclusione di colpi.

Per anni, De Luca ha fatto del disprezzo verso i Cinque Stelle un suo cavallo di battaglia, definendoli spesso “incompetenti” e “un pericolo per la Campania”. Oggi, però, la prospettiva di una sfida elettorale complessa spinge il governatore ad aprire a scenari di alleanza, pur di non lasciare campo libero al centrodestra.

Sul tavolo, il nodo del candidato. Il nome di Roberto Fico, ex presidente della Camera, non è ancora emerso ufficialmente nelle discussioni tra De Luca e Conte, ma è quello che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che sta sponsorizzando con forza. Altri nomi in gioco sarebbero quelli di Costa e Castellone, ma al momento nessuna decisione è stata presa.

L’accordo resta tutto da costruire, e la base elettorale – da entrambe le parti – guarda con sospetto a questa possibile convergenza. In molti parlano di incoerenza politica, ma la sinistra, si sa, quando è in gioco la vittoria è spesso pronta a tutto.













