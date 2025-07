Casavatore. Festa dei Gigli: il sindaco Gaetano Manfredi in città con il primo cittadino Fabrizio Celaj

Condividi

Grande avvio per la 129ma edizione della tradizionale “ballata dei Gigli”. I quattro comitati con le relative paranze “O suonn e na vita” Paranza Volontari di Brusciano, “Campanariello” con la Paranza Spartani, “Orgoglio Casavatorese 80020”, Paranza Impero Nolano e infine il Comitato “San Giovanni” già nelle scorse settimane, in tutte le fasi della festa hanno rispettato tutte le regole del nuovo statuto, compreso gli orari, quanto nell’esibizione del cosiddetto Giglio Spogliato, hanno rispettato al minuto la fine dell’esibizione che ha richiamato migliaia di persone, con momenti di gioia e di festa. “Oggi – afferma un raggiante sindaco Fabrizio Celaj che ha anche partcipato all’alzata di uno dei gligli -, da poco più di un mese alla guida del comune alle porte di Napoli – era una ricorrenza davvero importante per la nostra comunità. Centoventinove anni di storia, di passione, di tradizione, di sudore, per una manifestazione che ha attirato migliaia di persone. E l’importanza è stata sottolineata anche dal sindaco che ci hanno fatto visita, a cominciare da quello di Napoli Gaetano Manfredi, anche nostro Presidndete della Città Metropolitana, al primo cittadini di Brusciano, Giacomo Romano, e persino da fuori provincia, come il sindaco Francesco Matacena, della città di Aversa. Devo ringraziare il Parroco don Carmine Caponetto, della Parrocchia di san Giovanni, le forze dell’ordine operative affinché tutto andasse liscio, il Comitato Generale festa e i comitati. Un grazie anche a tutti i consiglieri comunali che sono intervenuti alla manifestazione”. Intanto proseguono numerosi gli eventi tra spettacoli e cabaret, con il gran finale previsto per sabato 19 luglio in piazzale Sallustro dove si esibirà il talentuoso Gigi Finizio che chiuderà la storica kermesse.













