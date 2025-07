Condividi

Disastro in Texas: piena improvvisa del fiume Guadalupe, almeno 24 morti

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Texas centrale, causando l’esondazione improvvisa del fiume Guadalupe. Le forti piogge hanno fatto innalzare il livello dell’acqua in poche ore, travolgendo abitazioni, campeggi e strade nella zona collinare della contea di Kerr.

La situazione è drammatica: il bilancio provvisorio parla di almeno 24 vittime, con numerose persone ancora disperse. Molti dei dispersi erano presenti in campeggi estivi lungo il fiume, dove famiglie e gruppi giovanili si erano riuniti per le celebrazioni del 4 luglio.

Le squadre di soccorso lavorano ininterrottamente tra fango e macerie, utilizzando elicotteri e droni per cercare superstiti. In diverse località, l’acqua ha raggiunto livelli record, trascinando via auto, roulotte e intere case.

Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza, invitando la popolazione a restare al sicuro e ad evitare le aree colpite. Si teme che il numero delle vittime possa aumentare nelle prossime ore.

Questo evento conferma la vulnerabilità crescente di alcune zone agli eventi meteorologici estremi, che stanno diventando sempre più frequenti e violenti.













