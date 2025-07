Marano, auto con ruote forate in via Corree di Sopra: i residenti sospettano ladri d’appartamento

Condividi

Pomeriggio movimentato in via Corree di Sopra, dove una Fiat Idea è stata trovata ferma in mezzo alla strada con tutte e quattro le ruote forate. La presenza del veicolo ha subito attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona, che si sono avvicinati formando piccoli gruppi e dando il via a conciliaboli carichi di sospetto.

Secondo quanto emerso, l’auto era già nota ai residenti, che l’avevano notata più volte nei dintorni e sospettavano potesse essere utilizzata da ladri specializzati in furti in appartamenti. Sarebbero stati proprio alcuni abitanti della zona a forare le gomme del veicolo, nel tentativo di impedirne l’utilizzo e di attirare l’attenzione sul possibile pericolo.

Dopo alcune ore, sul posto si è presentato un uomo, residente a Marano, che avrebbe tentato di recuperare l’auto. Secondo le ipotesi avanzate dai residenti e ora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo potrebbe essere un basista, ossia una figura che fornisce supporto logistico ai ladri provenienti da fuori zona.

L’auto sarebbe intestata a una donna residente a Pianura, mentre i presunti ladri sarebbero originari del rione Traiano, noto per episodi simili. Le indagini sono in corso per accertare la reale dinamica dei fatti e verificare il coinvolgimento delle persone coinvolte.













