Fondi per la rete idrica? 63 milioni per tanti comuni della provincia. Marano non c’è, riproponiamo un articolo di poche settimane fa

Più di 63 milioni di euro, per potenziare o mettere in sicurezza, la rete idrica dei comuni della provincia. La giunta regionale ha approvato, con la delibera numero 278 del 21 maggio scorso, una nuova programmazione di interventi strategici per il ciclo integrato delle acque, da finanziare nell’ambito dell’Azione 2.5.1 del Programma Regionale FESR Campania 2021–2027. Lo stanziamento di ingenti risorse economiche è volto a promuovere l’accesso equo e sostenibile all’acqua potabile, ridurre le perdite idriche lungo le reti di distribuzione, potenziare i sistemi fognari e depurativi, migliorare l’efficienza gestionale e la qualità ambientale su scala regionale. Nell’ambito territoriale di Napoli Nord, sono stati programmati interventi per un totale complessivo di 63 milioni e 300 mila euro, ripartiti tra vari comuni. Lacco Ameno (2 milioni e 14mila euro), Serrara Fontana (5milioni e 700 mila euro), Giugliano in Campania (11 milioni e 400 mila euro), Pozzuoli (12 milioni e 144 mila euro), Mugnano (10 milioni e 600 mila euro), Casoria (2 milioni e 910 mila euro), Arzano (6milioni e 230mila euro), Calvizzano (6 milioni e 846 mila euro) e Afragola (5 milioni e 444 mila euro). Non c’è Marano nell’elenco, uno dei comuni con i maggiori problemi sul fronte della dispersione idrica e della rete nel suo complesso.













