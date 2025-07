QUARTO. SCARSE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE, LAVORO SOMMERSO E OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO: SCATTA LA CHIUSURA DI UN’ ATTIVITA’ COMMERCIALE

Nella giornata odierna gli agenti della Polizia Municipale di Quarto, Operatori della Guardia di Finanza di Pozzuoli e personale dell’ ASL Napoli 2 Nord del servizio SIAN ( Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) hanno effettuato un controllo approfondito di un negozio di frutta e verdura presente a Quarto. Durante i controlli, sono emerse precarie condizioni in materia igienico-sanitaria che hanno spinto le autorità di controllo ad applicare la sospensione dell’attività di vendita fino alla risoluzione delle criticità riscontrate.

La Guardia di Finanza, per la propria competenza, ha accertato la presenza di lavoratori non in regola con i contratti di lavoro nonché violazioni di normative in materia di elusione fiscale.

Alla società titolare dell’esercizio commerciale è stata contestata, da parte della Polizia Municipale, la reiterata occupazione di suolo pubblico in assenza di autorizzazione comunale, nonché la vendita di ulteriori prodotti diversi da quelli alimentari per il quale era stato rilasciato il titolo abilitativo.