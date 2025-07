MARANO. Al Liceo Segrè la cerimonia di premiazione del IX concorso “Le Parole del Cuore”

Condividi

Al Liceo Segrè la cerimonia di premiazione del IX concorso “Le Parole del Cuore”

A conclusione di un anno ricco di attività, lo scorso 26 giugno pomeriggio, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè di Marano di Napoli, si è tenuta la cerimonia di premiazione della IX edizione del concorso “Le Parole del cuore” rivolto agli alunni dell’istituto che si sono cimentati nelle cinque sezioni previste dal bando: A) Poesia a tema libero; B) poesia breve a tema; C) poesia in lingua inglese; D) brano a

tema; E) fotografia a tema. Presenti tutti i finalisti, i genitori, la dirigente scolastica Lina Varriale che ha sottolineato la valenza formativa di attività espressive come la scrittura, la poesia e la fotografia e l’assessora alla cultura del Comune di Mugnano Daniela Puzone che ha espresso il suo apprezzamento per una iniziativa in grado di valorizzare gli studenti offrendo opportunità che allenano all’introspezione, alla creatività e alla gentilezza.

Quello della poesia è un ambito in cui il liceo Segrè si è distinto in molteplici competizioni nazionali ricevendo premi nelle città di Messina, Arpino, Atripalda, ecc.

Il concorso “Le parole del cuore”, ideato dalla professoressa Rita Cottone per offrire agli allievi uno strumento per esprimere stati d’animo, sentimenti inespressi, emozioni e riflessioni intime, ha registrato, a fronte della tendenza all’isolamento e alla desertificazione emotiva pandemica e post pandemica, un crescendo di gradimento da parte degli studenti a dimostrazione dell’importanza di un’educazione all’affettività e all’ascolto di cui i giovani contemporanei hanno sempre più bisogno.

Le opere presentate dai giovani autori, sono state selezionate da una giuria tecnica e da una giuria giovani. La giuria tecnica composta dai docenti Rosanna Napolano, Nunzia Ponzo, Imma Marrazzo, Marica Di Maro, Ersilia Gala, Ilaria D’Ambrosio, Giuseppina Avolio, Francesco Longobardi, Teresa Ruggiano, Daniela Capuozzo, Antonello Furmiglieri, insieme a personalità del mondo della cultura come Lucia Gaeta, poetessa e presidente dell’Associazione culturale italiana poeti e artisti, Fausto Marseglia poeta e già dirigente

scolastico, Carmine Montefusco fotografo; e la giuria giovani, formata da ex alunni del liceo che si sono distinti nel concorso di poesia degli anni passati: Giovanni Vollaro, Pasquale Esposito, Claudio Galantuomo, Federico Speranza, Antonio de Notaris, Angela Iacolare, Enrico Prisco, Ilaria Principe, Laura Capone, Maria Cautiero, Antonio Di Guida per interpretare la continuità tra le generazioni di studenti che si avvicendano

nella costruzione della storia dell’istituto. Le poesie e i brani vincitori si sono aggiudicati attestati, targhe e premi tecnologici e sono stati declamati anche quest’anno dalla giornalista e scrittrice Angela Mallardo che ha emozionato i presenti durante le

letture. Di seguito i vincitori decretati dalle due giurie e i premi speciali.

Giuria TECNICA:

Sez. A : 1° posto FUGACE DI Elia Vasto classe V A;

2°LO SPECCHIO DELL’ANIMA di Giada Postiglione V A;

3°TI PENSO ANCORA di Elsa Diodato IV A;

4° APATIA di Flavio Angelo Rossi IV AM;

5° ex aequo ADDIO MIO DOLORE di Chiara Acanfora III C e NEL SILENZIO DI UN SOGNO di Chiara Merola IV

A.

Sez. B : 1°SENZA RENDERTENE CONTO di Monica De Filippis III B

Sez. C : 1° WITHOUT THEM di Matteo Mercurio III I

Sez. D : 1° VIVERE CONSAPEVOLMENTE di Giada Postiglione V A; 2° ESSERE RICCHI SENZA SAPERLO di

Salvatore Abbate III I.

Sez. E : 1°A MANO A MANO di Giuliana Vernetti I B; 2° LA MASCHERA CHE FECE SORRIDERE NAPOLI di

Vanessa Apuzzo I L; 3° I PASSI DELL’ ABITUDINE di Michela di Maro IV B

Premio speciale “Le parole del cuore”alla poesia ATROCI SOFFERENZE di Francesco Maria Visconti classe II

AM. Premio speciale “Emozioni del cuore” alla fotografia FONTANA DI TREVI di Christian Mangiapili III I.

Giuria GIOVANI:

1° SHADOW OF LOVE di Nunzia Iannone V A (poesia in lingua inglese)

2° LA TENACIA DI UNA BETULLA di Ludovica Ferrigno III AM

Menzione speciale alla poesia YOU di Giuseppe Ottaiano III B.

Durante la cerimonia organizzata e condotta dalla professoressa Cottone, la stessa ha più volte sottolineato il talento artistico manifestato dai giovani autori e ringraziato la dirigente Lina Varriale per la sensibilità e la disponibilità a dare continuità al concorso che per il decennale del prossimo anno si prospetta essere arricchito da tante sorprese e novità.













