Maiuri-Giugliano, salta tutto sul più bello: accordo sfumato, il club cambia rotta

Condividi

Visite: 124

31 Visite

Sembrava fatta, mancava solo la stretta di mano finale. Invece, l’accordo tra il Giugliano e Vincenzo Maiuri è saltato clamorosamente proprio sul traguardo. Dopo settimane di contatti e un ultimo incontro che doveva sancire l’inizio di una nuova avventura, le trattative si sono improvvisamente interrotte.

A far naufragare l’intesa sarebbe stata, secondo quanto filtra, la distanza tra domanda e offerta economica: le richieste dell’allenatore non avrebbero trovato corrispondenza con i parametri fissati dalla società gialloblù, che pure aveva spinto con convinzione per chiudere l’operazione. Ma non solo. A raffreddare ulteriormente i rapporti sarebbe stato anche l’atteggiamento attendista del tecnico, che avrebbe chiesto tempo per valutare possibili alternative, in particolare quella rappresentata dal Cerignola, dove potrebbero aprirsi nuovi scenari per la panchina.

Una posizione che non è piaciuta alla dirigenza del Giugliano, da sempre poco incline a farsi trascinare in trattative lunghe o condizionate da giochi di attesa. Il club della famiglia Mazzamauro aveva puntato forte su Maiuri, convinto di poter chiudere in tempi rapidi e con reciproca convinzione. Tuttavia, tra le richieste fuori portata e un comportamento ritenuto poco chiaro, la rottura è diventata inevitabile.

Ora il Giugliano è costretto a riaprire i dossier già esplorati nelle scorse settimane. In pole torna Gianluca Colavitto, tecnico originario di Pozzuoli, che sarà incontrato nelle prossime ore per un primo faccia a faccia. Il suo profilo convince: è esperto nella valorizzazione dei giovani e ha mostrato in passato capacità di adattamento a progetti sostenibili, in linea con la filosofia tracciata dalla società.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews