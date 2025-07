“SUGO Again – Street Food”: tre giorni di gusto e spettacolo nel cuore di Pomigliano. Dal 4 al 6 luglio

Condividi

Visite: 8

13 Visite

È stata presentata questa mattina, nell’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco, la nuova edizione di SUGO Again – Street Food, il festival che dal 4 al 6 luglio trasformerà il centro cittadino in una grande festa di sapori, musica e convivialità urbana.

L’iniziativa si inserisce nel cartellone “Pomigliano d’Estate 2025”, promosso dall’Amministrazione comunale per valorizzare le tradizioni locali attraverso momenti di aggregazione e cultura diffusa, accessibili a tutta la cittadinanza.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Marianna Manna, Assessore al Commercio e promotrice dell’evento, Giovanni Russo, Assessore alla Cultura, Mattia De Cicco, Assessore al Bilancio, e Maurizio Caiazzo, Presidente del Consiglio Comunale. L’organizzazione è curata dall’Associazione Proloco Pomigliano e dal Comune di Pomigliano d’Arco, con il contributo della Regione Campania e la collaborazione della Fondazione Pomigliano Jazz.

“SUGO è un’occasione per celebrare la nostra identità urbana, attraverso il cibo, l’arte e la partecipazione collettiva” – ha dichiarato l’assessora Marianna Manna – “Vogliamo costruire una città più viva, inclusiva e capace di ospitare eventi di qualità, in cui ogni cittadino si senta parte attiva. Ma SUGO è anche un’importante leva per il rilancio del commercio locale: eventi di questo tipo favoriscono la ristorazione, certo, ma anche e soprattutto le attività commerciali in un momento strategico come quello dell’avvio dei saldi estivi, contribuendo a rafforzare l’economia di prossimità”.

Gli stand enogastronomici, aperti ogni sera dalle ore 18:00 all’1:00 di notte, saranno dislocati lungo le principali vie del centro: via Terracciano, via Ercole Cantone e Piazza Giovanni Leone, creando un percorso del gusto animato da due aree ristoro, giochi per bambini, installazioni temporanee e attività per famiglie.

Il cuore artistico della rassegna sarà Piazza Giovanni Leone, dove ogni sera, a partire dalle ore 21, andranno in scena spettacoli di grande richiamo:

Venerdì 4 luglio: concerto di Marco Zurzolo per l’anteprima del Pomigliano Jazz;

Sabato 5 luglio: comicità e satira con Simone Schettino;

Domenica 6 luglio: gran finale musicale con il concerto di Gigi Finizio.

“L’arte e la cultura devono poter vivere negli spazi urbani” – ha sottolineato Giovanni Russo, Assessore alla Cultura – “Con SUGO vogliamo offrire una proposta popolare, ma mai banale: artisti capaci di emozionare e coinvolgere, all’interno di una cornice cittadina pensata per valorizzare la partecipazione di tutti”.

“Questo evento – ha aggiunto l’assessore al Bilancio Mattia De Cicco – rappresenta anche un investimento concreto sulla nostra economia di prossimità. Ogni euro speso per organizzarlo è un euro che torna sul territorio, in termini di visibilità, movimento commerciale e qualità della vita. Abbiamo lavorato per garantire una gestione efficiente e sostenibile, senza rinunciare all’ambizione culturale del progetto”.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono previste modifiche alla viabilità con divieti di transito e sosta in diverse strade centrali dalle 16:00 all’01:00, oltre a una rete di parcheggi alternativi nelle aree limitrofe. Dalle ore 20 in poi la sosta sarà gratuita. La Polizia Municipale sarà presente per fornire supporto ai residenti e agli ospiti, gestendo i flussi e garantendo l’accessibilità delle abitazioni.

“SUGO Again è la festa di una comunità che vuole tornare a vivere gli spazi urbani con spirito positivo e partecipazione” – ha concluso il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Caiazzo – “Pomigliano dimostra ancora una volta di essere una città viva, dinamica e orgogliosa delle proprie tradizioni”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews