Marano, verde pubblico. Albanese: “Riattivato il servizio di manutenzione”

Stamattina è stato riattivato il Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico. Nelle more della definizione delle procedure di affidamento definitivo da parte della stazione appaltante, si è proceduto ad un affidamento a tre mesi

I sei operai hanno ripreso le lavorazioni iniziando subito la pulizia nel centro cittadino per poi proseguire nel resto delle Aree Verdi per l’intero periodo estivo

“Abbiamo lavorato in tempi molto ristretti per ripristinare un servizio essenziale per la città e garantire la continuità lavorativa delle maestranze impegnate sul cantiere” ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Carlo Albanese.

