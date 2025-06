Pomigliano, attesa per la decisione del Viminale: scioglimento o prescrizioni? Lunedì convocato un Consiglio dei ministri

A Pomigliano d’Arco cresce l’attesa per la decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla possibile misura di scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche. L’iter appare ormai maturo: il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si era riunito a fine marzo e la relazione del prefetto di Bari sarebbe stata inviata al ministero nei primi giorni di aprile. Se i tempi stimati verranno rispettati, una decisione potrebbe arrivare già nei primi giorni della prossima settimana.

Un Consiglio dei Ministri è stato convocato per lunedì, e in molti si chiedono se sarà quello il momento decisivo per il futuro dell’amministrazione comunale. Tuttavia, il ministro Piantedosi ha a disposizione più opzioni: oltre allo scioglimento, potrebbe decidere di mantenere l’attuale giunta imponendo prescrizioni o misure correttive. La città resta col fiato sospeso, tra attese, preoccupazioni e speculazioni su una vicenda che potrebbe segnare profondamente il panorama politico locale.