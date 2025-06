MARANO, PARTE DELL’OPPOSIZIONE E’ UNA SOLA COSA CON MORRA. IZZO E DE STEFANO: “NOI CONVOCHIAMO ASSEMBLEE PER PARLARE DEI PROBLEMI E DOPO UN PO’ LO FANNO ANCHE ALTRI PER OSTACOLARCI”

Condividi

Tempi duri per chi vuole fare una seria opposizione in seno al consiglio comunale che viene sistematicamente ostacolato da una parte dell’ opposizione che diventa opposizione dell’ opposizione. Stamattina noi consiglieri Izzo e De Stefano dell’opposizione abbiamo inviato una PEC all’ ufficio patrimonio per chiedere la sala Cavallo per il giorno martedì 8 luglio ore 17,00 per discutere dell’ annosa problematica dell’ assegnazione dei loculi , dopo decenni di ritardi e mancate date di consegna fatte dal Sindaco non ultima quella la di marzo durante il consiglio comunale.

Inviate anche PEC al sindaco chiedendogli di autorizzare il tecnico di riferimento del procedimento ad intervenire e l’ assessore al ramo ma per incanto sul profilo Facebook di qualche consigliere di opposizione é apparsa la notizia che per il giorno mercoledì 3 luglio era stata indetta un’ assemblea sulla stessa problematica dell’ assegnazione loculi.

Ma le stranezze non finiscono qui dopo qualche ora sullo stesso profilo facebook vi era un’altra nota che indicava per martedì 8 luglio 2025 ore 17.00 sempre in sala Cavallo l’ indizione di un altra assemblea pubblica sul tema decoro cittadino ( da notare stesso giorno e ora dell’ assemblea richiesta da noi consiglieri Izzo e De Stefano).

A chi e a cosa serve creare una tale confusione ai cittadini già provati per la mancanza di risposte da parte dell’ amministrazione su temi così delicati.

Sicuramente non a noi che andremo avanti per la nostra strada nella consapevolezza che il celato ammiccamento sulle posizioni della maggioranza mai ci metterà il bavaglio anche perché il tempo é galantuomo e i cittadini non si lasciano infinocchiare.

Va da se che lunedì verificheremo le date e l’ora delle richieste per l’ utilizzo della sala Cavallo.

nota stampa consiglieri Izzo e De Stefano.

Noi di Terranostranews lo abbiamo sempre scritto: ci sono tre consiglieri di minoranza che sono organici di Morra. I fatti ci hanno dato ragione, come sempre. Organici, in malafede e ossessionati da chi è migliore di loro, più informato di loro, più esperto di loro e più stimato di loro. Invidie, vivono di invidie perenni”.

