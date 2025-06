Esplosione nel centro storico di Napoli. Il boato in via Peppino De Filippo, una traversa di via Foria, nei pressi del celebre ristorante “‘A figlia do Marenaro” e del teatro San Ferdinando. Gravemente danneggiata una palazzina, con detriti in strada. Prima del crollo ci sarebbe stato un forte boato. Quattro persone estratte vive, si cercano altre persone.