Salerno, spara ai rapinatori e uccide un uomo: indagato per omicidio e occultamento di cadavere

È indagato per omicidio e occultamento di cadavere l’imprenditore di 60 anni proprietario della villetta di Centola (Salerno) dove domenica una banda di tre persone avrebbe tentato di rapinarlo. L’uomo avrebbe sparato contro di loro uccidendo un uomo e ferendo gli altri due. Il 60enne avrebbe ammesso le sue responsabilità facendo ritrovare agli inquirenti il corpo della vittima, un cittadino albanese, rinvenuto in fondo a un dirupo, avvolto in alcuni teli.