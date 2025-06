Bimbo annegato in piscina, il bagnino si toglie la vita: trovato morto Matteo Formenti

Condividi

È morto oggi Matteo Formenti, il bagnino di 37 anni presente durante la tragedia avvenuta nei giorni scorsi in una piscina comunale, dove un bambino di 4 anni ha perso la vita per annegamento. Proprio oggi la procura stava per iscriverlo nel registro degli indagati con l’accusa di omessa vigilanza. Le prime ipotesi parlano di un gesto volontario, ma gli inquirenti non escludono altre possibilità. La doppia tragedia ha profondamente scosso la comunità. Continuano gli accertamenti per chiarire dinamiche e responsabilità.













