Esplosione nel centro storico a Napoli. Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, poco distante dal ristorante “A’ figlia do Marenaro” e dal teatro San Ferdinando.

Danni ingenti si sono verificati in una palazzina, detriti in strada e tanta paura tra i presenti in strada. Sul posto sono accorsi, insieme con vigili del fuoco e ambulanze, i carabinieri che indagano sull’accaduto. Quattro estratti vivi, morto 55 enne.