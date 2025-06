Benzina scadente a Napoli e provincia: marmitte ko, l’allarme dei riparatori di marmitte

Condividi

Negli ultimi mesi i riparatori di marmitte della provincia di Napoli lanciano un allarme preoccupante: carburanti di bassa qualità stanno danneggiando marmitte, catalizzatori e iniettori. Spesso, distributori indipendenti offrono benzina apparentemente più economica, ma contenente acqua o miscele inadatte, con effetti nefasti sulla combustione e componenti costose dell’impianto di scarico.

I controlli della Guardia di Finanza nella zona di Casalnuovo e dintorni hanno rilevato livelli d’acqua fino al 15 % nei serbatoi, con conseguente sequestro di migliaia di litri I titolari coinvolti rischiano denunce per frode e contrabbando.

Secondo i meccanici, i sintomi più frequenti dopo un pieno con carburante di qualità scadente sono: accensioni difficili, cali di potenza, consumi elevati e rumori o vibrazioni anomale . I riparatori consigliano quindi di evitare le pompe “low‑cost” non ufficiali e prediligere distributori certificati, sempre confrontando prezzi troppo bassi con le medie del territorio.

Un recente thread su Reddit conferma i dubbi degli automobilisti: molti segnalano guasti a iniettori e filtri dopo rifornimenti da distributori locali meno conosciuti. “Ho dovuto cambiare gli iniettori” racconta un automobilista, “la macchina si spegneva ai semafori” .

La situazione richiede prudenza: per evitare danni costosi si suggerisce di fare il pieno presso stazioni di marchio affidabile e, in caso di sospetti sintomi, rivolgersi subito a professionisti per verifiche e decantazioni del serbatoio.













