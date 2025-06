Marano, lascia la segretaria generale Giovanna Imparato. “La barca, lentamente, sta affondando”

Condividi

Dopo anni di servizio al Comune di Marano, la segretaria generale Giovanna Imparato lascia l’incarico. Era arrivata quattro anni fa con l’ex commissione straordinaria, per poi essere confermata dall’attuale sindaco Matteo Morra. Figura centrale dell’apparato amministrativo, la Imparato è finita recentemente sotto i riflettori per una relazione sulle procedure antimafia, oggetto di discussione e analisi in consiglio comunale.

Alcuni aspetti del suo operato, secondo indiscrezioni, sarebbero stati anche esaminati dalla commissione di accesso che ha indagato sulla gestione del Comune. Il suo addio segna la fine di un capitolo complesso per l’amministrazione locale, ancora alle prese con ombre e verifiche. Non sono ancora ufficiali le ragioni del suo passo indietro, né si conosce il nome del possibile successore.













