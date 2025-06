Silvestro (FI): “Dal Governo apertura alla deroga sui punti nascita”

Condividi

“La chiusura dei punti nascita a Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese rappresenta una ferita per le comunità locali, che non può essere ignorata né derubricata a semplice applicazione di parametri tecnici. Insieme ai rappresentanti del territorio, ci siamo attivati concretamente per scongiurare questa decisione. – dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza italia – “Proprio in questi giorni si è tenuto un incontro istituzionale con il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute Marco Mattei e il sottoscritto. Presenti anche i rappresentanti delle comunità locali direttamente coinvolte: il sindaco di Sessa Aurunca, Lorenzo Di Iorio, intervenuto anche a nome del collega sindaco di Sapri, e in collegamento da remoto, il sindaco di Piedimonte Matese. I sindaci hanno espresso con forza la preoccupazione dei territori per l’ipotesi di chiusura dei punti nascita nei rispettivi ospedali, una prospettiva che rischia di diventare realtà a causa di un’applicazione rigida dei parametri ministeriali in materia. Le istanze portate all’attenzione del Governo sono state ascoltate con grande attenzione e spirito di collaborazione”. – continua Silvestro – “Da parte dei rappresentanti del Governo è emersa una concreta disponibilità a valutare una deroga, a condizione che la Regione Campania presenti una richiesta ufficiale, ben articolata e supportata da una motivazione tecnica dettagliata. Un passaggio istituzionale importante, che conferma la volontà del Governo di non lasciare indietro nessun territorio, ma che evidenzia anche il ruolo decisivo che la Regione Campania è chiamata ad assumere per scongiurare una decisione che penalizzerebbe duramente le aree interne e periferiche della nostra regione”.













