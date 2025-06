Friends Arzano Futsal: tre volti nuovi per il roster 2025/26

Condividi

La 3P Friends Arzano Futsal ufficializza con soddisfazione l’ingresso di tre nuovi calcettisti all’interno del roster che affronterà il campionato di Serie C2 nella stagione 2025/2026. Si tratta di innesti mirati e complementari, frutto di un lavoro attento e condiviso tra società e staff tecnico, volto ad alzare ulteriormente il tasso tecnico, atletico ed esperienziale del gruppo.

Il primo volto nuovo è quello di Riccardo Napolitano, laterale classe 2002, cresciuto nel vivaio del Real San Giuseppe. Reduce da una stagione esaltante con 25 gol e 17 assist, Riccardo porta con sé un bagaglio importante nonostante la giovane età, maturato tra Serie B (Venafro) e piazze significative del futsal campano come Scampia e Ciro Vive. Giocatore rapido, creativo e determinato, arriva ad Arzano con la voglia di divertirsi e vincere, senza mai perdere di vista l’identità di squadra.

«Sono felice di iniziare questa nuova avventura con la Friends. Spero di raggiungere tutti gli obiettivi, ma soprattutto di divertirmi: perché senza divertimento, nel futsal non c’è nulla», ha dichiarato.

A tornare a casa, invece, è Giuseppe Telemaco, centrale d’esperienza e arzanese DOC, che dopo quasi dieci anni lontano dalla sua terra ha scelto di rimettersi in gioco con la squadra del proprio paese. Cresciuto nella storica Turbine Arzano, Telemaco ha militato tra le altre con LPG Casoria, Trilem Casavatore e Atletico Chiaiano, vincendo una Coppa Campania e conquistando una promozione in C1 ai playoff.

«Giocare ad Arzano ha un valore speciale. Dopo anni in giro, torno dove tutto è cominciato. Voglio dare tutto me stesso per questa maglia, per la mia gente e per un club che ha l’ambizione giusta. Vogliamo stare in alto e lottare per ciò che meritiamo», le sue parole al momento della firma.

Completa il trittico dei nuovi innesti Eugenio Salemme, classe 1991, laterale offensivo dal grande estro e dalla naturale inclinazione al gioco verticale. Anche lui nato ad Arzano, vestirà per la prima volta la maglia della squadra della sua città. Nel suo percorso figurano realtà solide come Sporting Tigre Acerra, Guadagno Pack Casalnuovo, Barrese, QBR e Futsal Barra, con cui ha sollevato anche una Coppa Campania in C1. Nell’ultima stagione ha totalizzato 12 gol e 3 assist.

«Arrivare alla Friends è un traguardo importante per me. C’è sempre stato il desiderio di questo ‘matrimonio sportivo’, e finalmente si è concretizzato. Indossare questa maglia sarà un onore e una responsabilità. L’obiettivo? Migliorare il risultato dello scorso anno e diventare protagonisti del girone», ha affermato con entusiasmo.

Con questi tre innesti la Friends Arzano conferma la volontà di consolidare e rinforzare un’identità tecnica ben precisa: costruire un gruppo competitivo, ricco di talento, legato al territorio e motivato a fare la differenza in ogni competizione.

Ulteriori aggiornamenti sul mercato e sulla rosa definitiva per la stagione 2025/26 saranno comunicati nei prossimi giorni.

Ufficio Stampa

