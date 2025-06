Vasco Rossi torna al Maradona di Napoli: rock e passione in una notte sold out

Condividi

Vasco Rossi torna a infiammare lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con un concerto attesissimo che ha richiamato oltre 50mila fan da tutta Italia. A due anni dal suo ultimo live partenopeo, il Blasco nazionale riabbraccia la città con uno show travolgente, tra grandi classici e nuove hit.

La scaletta ha regalato emozioni forti: da “Albachiara” a “Sally”, passando per “Siamo solo noi” e “Rewind”, il rocker di Zocca ha dimostrato ancora una volta di essere il re del palco. Il pubblico, in visibilio, ha cantato ogni parola, trasformando lo stadio in un unico, enorme coro.

Napoli ha risposto con il suo calore inconfondibile, tra fuochi d’artificio, bandiere e striscioni dedicati al Komandante. Lo spettacolo si è svolto in un clima di festa, con misure di sicurezza ben gestite e traffico ordinato.

Un ritorno trionfale che conferma il legame speciale tra Vasco e il popolo napoletano: una storia di musica, fedeltà e pura energia rock.













