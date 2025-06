Israele-Iran: Tel Aviv annuncia il controllo dello spazio aereo iraniano. A Khamenei offerto un salvacondotto?

Condividi

In una dichiarazione clamorosa, il governo israeliano ha annunciato oggi di avere “il pieno controllo operativo su ampie porzioni dello spazio aereo iraniano”, nel quadro dell’escalation militare in corso tra i due Paesi. Il portavoce dell’esercito israeliano ha confermato che l’IDF ha condotto operazioni aeree strategiche in profondità nel territorio iraniano, senza incontrare resistenza significativa da parte delle difese di Teheran.

La notizia ha avuto un impatto immediato sullo scenario geopolitico regionale. Secondo fonti diplomatiche, la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, avrebbe autorizzato discussioni per un eventuale salvacondotto verso un Paese terzo, ipotesi che il governo iraniano smentisce categoricamente.

Israele sostiene che l’obiettivo è dissuadere definitivamente l’Iran dallo sviluppo nucleare e colpire le infrastrutture dei Pasdaran. Intanto, le cancellerie occidentali invitano alla de-escalation, ma l’equilibrio appare sempre più precario. Se confermate, queste mosse segnano un punto di svolta nella lunga rivalità tra i due Stati, trasformando l’ombra della guerra in una realtà concreta.













