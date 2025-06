Gianfranco Caliendo. Recital acustico a Quarto

Condividi

Il cantautore Gianfranco Caliendo si esibirà in un recital acustico a

Quarto, per festeggiare i cinquant’anni di carriera. La performance rientra

nel programma del suo 50 Vite Tour, e include anche la partecipazione

della figlia Giada Caliendo, con la sua voce potente, nelle vesti di special

guest. Gianfranco reinterpreterà i suoi successi in chiave unplugged.

Il recital si terrà il 2 luglio alle ore 20:30, dopo la messa solenne, nel

grande spazio antistante alla chiesa Gesù Divino Maestro, in via

Marmolito 1/a. L’organizzazione dell’evento è frutto del lavoro capace del

parroco, don Genny Guardascione, vero punto di riferimento per tutta la

cittadina, così come del consiglio pastorale della chiesa.

Caliendo è in procinto di lanciare un nuovo singolo, scritto e cantato per

celebrare il suo incredibile percorso artistico.

Gianfranco Caliendo è stato iconico frontman, voce solista principale,

chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici dal 1974 al 2012. Alcuni

risultati conseguiti con il Giardino: 4 milioni di copie vendute; oltre 2000

concerti; 14 albums pubblicati. Le loro hits, che hanno segnato più di una

generazione: M’innamorai (Festivalbar ‘75); Tu, ca nun chiagne (disco

d’oro nel 1976); Una storia; Vai (Festivalbar ‘76); Miele (Festival di

Sanremo ‘77); Angela; Concerto in La Minore (Festivalbar ‘78); Tu, tu, tu;

Silvie; Carnevale da buttare; …E amiamoci. Nel mondo dello streaming, le

incisioni storiche di Caliendo e del Giardino hanno raggiunto 30 milioni di

ascolti.

Il musicista è riapprodato al Festival di Sanremo nelle vesti di produttore

e autore per ben due volte. E’ lui l’artefice e la firma del successo

sanremese Turuturu, lanciato dalla figlia Giada Caliendo nel 2001.

Reinterpretato in diverse lingue, il brano ha venduto nel mondo

2.200.000 copie e ha totalizzato 93 milioni di ascolti sulle piattaforme

digitali.

Divenuto cantautore indipendente, Gianfranco ha inciso tre dischi di

grande impatto artistico: Memorie di un pazzo (2012), Amanapoli (2016),

Oltre il Giardino (2022). Nel 2021, l’artista ha pubblicato un libro

autobiografico: Memorie di un Capellone – Luci ed ombre di un successo

anni 70.













