Capua, giovane aiuto cuoco ucciso: spunta un sospettato

C’è una svolta nelle indagini sull’omicidio di Gennaro A., l’aiuto cuoco 32enne trovato senza vita in un’abitazione nel centro storico di Capua. Dopo giorni di silenzi e interrogativi, gli inquirenti avrebbero messo nel mirino un sospettato, attualmente sotto interrogatorio.

La vittima, molto conosciuta nella zona per il suo lavoro in un ristorante locale, è stata rinvenuta con evidenti segni di violenza. Il decesso, secondo i primi riscontri medico-legali, risalirebbe alla notte tra sabato e domenica. La scena del crimine ha restituito elementi importanti per la ricostruzione dei fatti: nessun segno di effrazione, oggetti fuori posto, e tracce biologiche ora al vaglio del RIS.

Fonti investigative parlano di una persona già nota alla vittima, forse un conoscente o un ex collega. Si tratterebbe di un uomo che negli ultimi tempi aveva avuto rapporti tesi con l’aiuto cuoco. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, procedono nel massimo riserbo, ma l’ipotesi del delitto maturato in ambito personale è quella ritenuta più plausibile.

Il sospettato sarebbe stato individuato grazie a testimonianze e immagini di videosorveglianza. Nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti sviluppi. L’intera comunità resta scossa per una tragedia che ha colpito una figura molto amata e benvoluta.













