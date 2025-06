Napoli centro: sorpreso con 1.347 dosi di crack. Tratto in arresto dalla Polizia

Condividi

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne ghanese, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Guardia, hanno notato un uomo, con fare guardingo, armeggiare su di una cassetta postale all’interno dell’atrio di uno stabile; il prevenuto, alla vista degli agenti, ha tentato di occultare la chiave della cassetta postale e di darsi alla fuga ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto, all’interno della cassetta postale, i poliziotti hanno rinvenuto 1.347 involucri di crack del peso di 210 grammi circa. Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, 600 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













