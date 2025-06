Conflitto Israele-Iran, Trump apre la porta a un “coinvolgimento americano”

Condividi

Il conflitto tra Israele e Iran si è trasformato in un’escalation pericolosa, con gli Stati Uniti che si trovano sull’orlo di un coinvolgimento diretto. Il presidente Donald Trump ha avvertito chiaramente in un’intervista che un intervento militare americano è “possibile” e necessario per evitare che la guerra si allarghi a livello globale, ponendo un forte monito a Teheran e Gerusalemme.

Nel frattempo, l’Iran ha tagliato ogni collaborazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), un segnale preoccupante che testimonia l’inasprimento del confronto diplomatico e l’allontanamento da qualsiasi spiraglio di dialogo.

Sul campo, Israele ha lanciato un’offensiva massiccia su Teheran, devastando siti nucleari e infrastrutture strategiche, colpendo duramente il cuore del regime iraniano. In risposta, l’Iran ha scatenato una tempesta di missili su Tel Aviv e Gerusalemme, provocando vittime e distruzione, dimostrando di non voler arretrare.

Nel frattempo, Mosca si propone come mediatore, mentre l’Italia tenta di giocare un ruolo diplomatico per disinnescare la miccia di una crisi che rischia di travolgere l’intera regione.

La comunità internazionale è in allarme massimo, consapevole che un coinvolgimento diretto degli USA potrebbe scatenare una guerra ben più vasta e destabilizzare il Medio Oriente e il mondo intero.













