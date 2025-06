Afragola, tentata violenza su una ragazzina ubriaca, accusato un anziano accerchiato e aggredito dai presenti.

Condividi

Il video segnalato a Borrelli. Europa Verde “Verifiche da parte di Forze dell’Ordine. Dopo il caso Martina Carbonaro massima attenzione su Afragola, serve piano straordinario per la sicurezza”

In pieno centro ad Afragola, un anziano è stato accusato da alcuni presenti di aver tentato una violenza su una ragazzina in evidente stato di ubriachezza. Un video mostra una ragazzina sdraiata per terra e un anziano circondato da alcune persone che prima gli chiedono spiegazioni e poi lo aggrediscono fisicamente. Il fatto è accaduto di notte, ma le immagini girate non chiariscono la dinamica dei fatti. Il video è stato segnalato da più persone al deputato Francesco Emilio Borrelli.

