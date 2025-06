Aymane muore a 16 anni per soccorrere due bagnanti

Condividi

Aymane Ed Dafali aveva 16 anni ed è morto sabato pomeriggio pomeriggio a Lido Estensi, nel tratto di costa ferrarese, per tentare di aiutare due bagnanti in difficoltà. Il padre, gli amici, sono trincerati nel silenzio, mentre da Castelnovo Bariano, comunità di 2.600 abitanti del Rodigino, dove Aymane viveva con la sua famiglia giunta dal Marocco, mentre arrivano messaggi di cordoglio dal mondo politico e istituzionale

“Ho appreso della tragedia che si è consumata a Lido Estensi – dice il presidente del Senato Ignazio La Russa – dove Aymane, un ragazzo di soli 16 anni, ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare per salvare una coppia in evidente difficoltà. Il suo è stato un gesto eroico, che racconta il coraggio e l’altruismo di un giovane straordinario. Alla sua famiglia e ai suoi cari, colpiti nel più grande dei dolori, giunga la sentita vicinanza, mia personale e del Senato della Repubblica”.

“Esprimo il mio cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Aymane Ed Dafali. Il suo è stato un atto di grande coraggio e umanità. Rivolgo la mia vicinanza ai suoi familiari”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, sulla tragedia al Lido degli Estensi.













