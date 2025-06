Vomero, piscina dello stadio Collana: apritela al pubblico!

Condividi

” Era il 13 gennaio scorso quando, con la partecipazione di un folla di persone richiamate dall’evento, dopo essere rimasta chiusa dal lontano 2017, quindi per ben otto anni, a causa del degrado dell’impianto, al fine di consentire l’esecuzione d’urgenti quando improcrastinabili lavori di manutenzione, la piscina dello stadio Collana fu inaugurata. All’inaugurazione presenziarono tra gli altri, il presidente della Regione Campania, proprietaria dell’impianto, Vincenzo De Luca, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il direttore dell’Arus Flavio Di Martino che sovrintende alla gestione dell’impianto e il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli “. A ricordare l’evento è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione del Vomero.

” Nell’occasione – puntualizza Capodanno -, stando alle cronache giornalistiche, si affermo che l’impianto sarebbe stato riaperto al pubblico entro due mesi, vale a dire entro marzo, al fine di poter effettuare i necessari collaudi, e che in contemporanea sarebbe stata attivata la procedura per l’individuazione delle società che avrebbero operato nell’impianto natatorio “.

” Dall’inaugurazione – sottolinea Capodanno – i due mesi sono abbondantemente trascorsi, visto che siamo in piano giugno, quindi di mesi ne sono già trascorsi cinque, ma l’impianto non è stato ancora riaperto al pubblico. Inoltre, nonostante le numerose richieste al riguardo, non vengono rese note le ragioni per le quali la saracinesca di quest’unica piscina pubblica presente nell’ambito del quartiere Vomero, dove risiedono oltre 40mila napoletani, rimane inspiegabilmente abbassata “.

” Eppure – ricorda Capodanno – a fine marzo, su un quotidiano napoletano, era apparsa la notizia che finalmente l’impianto sarebbe stato riaperto al pubblico, annunciando anche la presenza di un infopoint per dare informazioni agli interessati sui corsi che sarebbero stati attivati nel periodo pasquale. Ma in verità l’impianto rimase inspiegabilmente chiuso sia prima che dopo Pasqua “.

” A fine maggio – continua Capodanno -, su un altro quotidiano, fu riportato l’intervento di un consigliere regionale che aveva inviato una lettera per chiedere chiarimenti sul permanere della chiusura della piscina sia all’Arus, l’Agenzia regionale universiadi per lo sport, che al Coni Regionale. Nella missiva si sollecitava, ancora una volta, la riapertura dell’impianto di via Rossini, la cui ristrutturazione è costata alla collettività circa due milioni di euro, senza che poi fosse stata riaperta al pubblico “

” Anche in questa occasione – aggiunge Capodanno – si esprimevano critiche per il fatto che nonostante le preiscrizioni già effettuate all’infopoint l’impianto natatorio non fosse stato ancora riaperto al pubblico. Inoltre si manifestavano le giuste preoccupazioni per la possibilità che mancata apertura potesse creare problemi di manutenzione, dovuti all’incuria determinata dal lungo fermo, segnatamente per quanto riguarda la qualità delle acque “.

Capodanno al riguardo sollecita l’intervento del prefetto di Napoli, del presidente della Regione Campania, del sindaco di Napoli e dei presidenti nazionale e regionale del Coni, affinché la piscina dello stadio Collana venga riaperta al pubblico in tempi rapidi e comunque prima che inizi l’estate.













