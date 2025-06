E’ il giorno di De Bruyne: visite mediche a Roma

Visite: 15

Kevin De Bruyne, 22 titoli in bacheca e il vanto di aver segnato la storia del calcio mondiale in diciassette anni di carriera, pioverà oggi dal cielo di Roma sul pianeta del calcio italiano. Lo ha ingaggiato il Napoli a parametro zero con un super investimento, collocandolo di diritto nella bacheca degli epigoni di Maradona riservata a pochi eletti come Zola, Hamsik, Lavezzi, Cavani, Higuain, Mertens, Kvaratskhelia e Osimhen, ma a beneficiare della sua classe senza tempo e senza età sarà l’intero movimento. Il suo ingresso nella rosa dei campioni di Antonio Conte sarà ufficiale nel momento in cui firmerà il contratto negli uffici di FilmAuro con De Laurentiis, e ovviamente dopo aver superato le visite mediche in programma di buon mattino a Villa Stuart, la clinica romana sulla Trionfale. Un colpo di genio della toponomastica.