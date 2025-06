De Bruyne al Napoli non è più un sogno: il belga è a Roma per le visite mediche

Condividi

A Villa Stuart sembra di essere a Fuorigrotta, tanto è il calore sprigionato da oltre cento, forse centocinquanta tifosi azzurri accorsi per il primo contatto “italiano” con Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, uno dei colpi più clamorosi del mercato estivo, è arrivato questa mattina alle 10.20 per sottoporsi alle visite mediche di rito, primo passo verso la sua nuova avventura in maglia Napoli.

Un’accoglienza da brividi, quasi a ricalcare quella riservata a Romelu Lukaku la scorsa stagione, ma con un trasporto ancora più intenso, alimentato dalla recente conquista dello Scudetto sotto la guida di Antonio Conte. L’entusiasmo dei tifosi partenopei, infatti, non conosce confini: Roma si trasforma per un giorno nella succursale del Maradona.

De Bruyne, elegantissimo in t-shirt nera e con i capelli scompigliati dal vento, è giunto a bordo di un van scuro, preceduto dallo staff sanitario del club. All’arrivo, è stato accolto da cori, applausi e telefonini alzati, pronti a immortalare l’attimo. Polizia e carabinieri hanno faticato non poco a contenere la folla: l’amore dei tifosi napoletani è travolgente, quasi soffocante.

Il campione del Manchester City, visibilmente colpito, ha attraversato la folla con un mezzo sorriso e lo sguardo fisso sull’ingresso della clinica. Nessuna sosta, pochi secondi intensi e via, dentro per gli esami medici. I supporter azzurri, armati di sciarpe, maglie e foto da autografare, dovranno attendere un’altra occasione per l’abbraccio diretto. Ma intanto possono dire di averlo visto: Kevin è qui.

Il belga per ora è atterrato solo a Roma, ma nel cuore dei tifosi il trasferimento è già compiuto. L’attesa per l’annuncio ufficiale è spasmodica, ma una cosa è certa: Napoli è pronta a innamorarsi perdutamente del suo nuovo giocatore













