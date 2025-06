MUGNANO, LAVORI EDILI RUMOROSI. UN UOMO CONTATTA I CARABINIERI E MINACCIA DI SPARARE AL VICINO CON UNA PISTOLA A PIOMBINI

Condividi

Lavori edili rumorosi, eseguiti di domenica da un vicino. Infastidito dal fracasso, un uomo ha contattato telefonicamente i carabinieri di Mugnano per richiedere un loro intervento sul posto. L’uomo non ha saputo però trattenersi e al telefono – ai militari che avevano ricevuto due chiamate – ha riferito che se non fossero arrivati subito avrebbe sparato al vicino con una pistola a piombini.

I carabinieri, che avevano già segnalato il caso alla polizia municipale, si sono precipitati sul posto. Colui che ha contattato i militari, alla loro vista, ha esclamato: “Era una tecnica per farmi venire subito”. Probabile che possa essere denunciato per procurato allarme.













