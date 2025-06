Condividi

Gentile direttore, so che ha scritto tanto negli ultimi anni ma le chiedo di insistere su un tema: anche oggi, dalle 9 e fino alle 14,30, con un’attività di parrucchiere sono stato fermo, senza poter lavorare, per mancanza d’acqua. Nessuna risposta, come sempre, dagli organi preposti. Siamo disperati: ogni sabato è un incubo ormai da anni.

Gino (Marano)













