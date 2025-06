Sessa Aurunca, bene confiscato alla camorra affidato all’Associazione Elsa Ets

Condividi

Un importante traguardo per la lotta alla criminalità organizzata e la tutela ambientale arriva dal comune di Sessa Aurunca e dall’Ente Parco Regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano.

Grazie a una virtuosa sinergia tra istituzioni e associazioni, un bene confiscato alla camorra, ubicato a Baia Domizia in località Punta Fiume, è stato assegnato all’Associazione Elsa Ets che persegue finalità civiche, ambientaliste, ecoturistiche e di utilità sociale.

L’immobile, sottratto alla camorra, avrà nuova vita grazie ai volontari Elsa impegnati nella difesa della biodiversità e nella salvaguardia delle tartarughe marine a rischio estinzione.

Le attività, avviate il primo giugno e che si concluderanno il 30 settembre prossimo, rientrano nel progetto nazionale “Life Turtlenest” cofinanziato dall’Unione Europea e finalizzato al miglioramento della conservazione della Caretta caretta del Mediterraneo, attraverso il monitoraggio e la messa in sicurezza dei nidi lungo le spiagge della costa domiziana.

“Siamo lieti di annunciare che l’Associazione ELSA ha firmato un protocollo d’intesa con l’Ente Parco del Garigliano e il Comune di Sessa Aurunca per la gestione di un bene confiscato alla camorra”. Così ha commentato Leda Tonziello, Presidente dell’Associazione, subito dopo l’affidamento.

“Questo importante risultato – continua – consentirà ai nostri volontari di utilizzare la struttura per svolgere attività di monitoraggio delle tartarughe marine Caretta caretta, contribuendo così alla protezione e alla conservazione di una specie protetta. Voglio ringraziare il Presidente del Parco Adolfo De Preta e il sindaco di Sessa Aurunca, Lorenzo Di Iorio, per l’impegno profuso e l’attenzione verso i temi della legalità e della salvaguardia ambientale, che infondono fiducia per il futuro delle nuove generazioni”.













