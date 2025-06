Mugnano, tenta di rubare batterie di un ripetitore della telefonia mobile: arrestato

Condividi

E’ stato arrestato in flagranza di reato il 38 enne che stamani, in via Antica Chiaiano, nel comune di Mugnano, stava tentando di rubare le batterie di un ripetitore per la telefonia mobile. L’uomo, incensurato, si era avvicinato all’antenna, installata anni fa dalla società Wind, con tanto di attrezzatura utile al suo scopo.

Qualcuno in zona, però, lo ha notato e ha immediatamente allertato i carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma, giunti poco dopo sul posto, lo hanno bloccato e condotto in caserma. Le batterie dei ripetitori contengono metalli pesanti come nichel, cobalto, litio e, in alcuni casi, cadmio o mercurio.













