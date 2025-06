A Sant’Agata dei Goti rombano le Supercar. In cinquemila per il Saticula Motor Show

Condividi

Visite: 14

21 Visite

Due giorni di emozioni dedicate a supercar, stuntman, auto da sogno, sicurezza stradale, stand di Polizia. L’organizzatore Antonio Olivieri: “Contentissimo del risultato raggiunto. Diamo appuntamento al 2026”

Piazza Giovanni Paolo II a Sant’Agata de’ Goti è stata il vibrante palcoscenico del Saticula Motor Show, un evento che ha saputo fondere in due giorni l’adrenalina delle due e quattro ruote con un profondo spirito di solidarietà. Quella che è iniziata sabato come un’anteprima per scuole e giovani si è trasformata in un successo clamoroso, posizionando Sant’Agata de’ Goti come un punto d’incontro unico tra la passione per i motori e la valorizzazione del territorio locale.

L’Associazione di Promozione Sociale De’ Goti, guidata dai fondatori Antonio Olivieri, Tommaso Izzo e Pasquale Parricelli, ha superato ogni aspettativa nell’organizzazione. Forte l’accento posto sulla sicurezza stradale, grazie all’intervento della Polizia di Stato, dimostrando come lo spettacolo possa e debba andare di pari passo con la consapevolezza. Un momento toccante del sabato è stato l’alzabandiera, accompagnata dai rintocchi della “Campana della Pace” della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, un significativo dono del Colonnello Maieron, comandante dell’aeroporto militare di Capodichino, e simbolo di speranza. Anche il Sindaco Salvatore Riccio ha rimarcato l’importanza dell’evento per l’intera comunità.

Gli stuntmen di fama internazionale, tra cui gli eccezionali Alvaro Dal Farra e Salvatore Marraffino, hanno infiammato l’asfalto con evoluzioni spettacolari, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere l’ebbrezza della velocità a bordo di supercar iconiche come la Ferrari Purosangue, la Lamborghini Urus, la Porsche GT3RS, la Lamborghini STO, la Ferrari Testarossa e persino la leggendaria Ferrari 328 di Magnum P.I., insieme a emozionanti giri su moto. Centocinquanta gli equipaggi presenti tra auto d’epoca, moto, Supercar. Ma spazio anche ai kart ed ai piccoli protagonisti, piloti delle Formula1 del futuro come Vito Antonio Naddeo, 4 anni pilota kart 50 che gira in autonomia nelle piste di kart campane e nazionali in attesa di poter esordire nei campionati nazionali.

Ma il Saticula Motor Show non è stato solo spettacolo; è stato un vero e proprio tributo alla solidarietà. La giornata di sabato è stata interamente dedicata a bambini e persone diversamente abili, realizzando il sogno di un giro in Ferrari, Lamborghini o persino a bordo di un’auto della Polizia con le sirene spiegate. Questa iniziativa, che sottolinea l’impegno degli organizzatori verso i più piccoli – già premiati con il “Leone d’oro” per il Vesuvio Motor Show andato ad Antonio Olivieri – ha trovato il suo culmine in una commovente visita all’Ospedale Santobono di Napoli, dove le moto elettriche degli Stuntmen hanno portato sorrisi ai giovani ricoverati.

L’appuntamento è ora al 2026 quando, con un programma ricco di esibizioni di kart, trial e nuove performance di stuntman, il Saticula Motor Show promette di replicare il successo, offrendo emozioni ininterrotte.

“Portare un Motor Show qui, nel mio paese, a Sant’Agata de’ Goti, è un’emozione grandissima,” ha dichiarato l’organizzatore Antonio Olivieri. “È la realizzazione di un sogno, un sogno che vogliamo regalare a tutti i ragazzi della zona, invitandoli a non smettere mai di rincorrere i propri desideri. Abbiamo calcolato in tremila gli appassionati che sono arrivati da tutta l’area sannita ma anche da Avellino e da Napoli per uno show per cui diamo appuntamento a maggio del 2026.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews