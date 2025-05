Sanità, specializzando aggredito al Policlinico, Pellegrino (IV): “Subito interventi decisi a tutela del personale sanitario”

Condividi

“Solidarietà al giovane collega per la vile aggressione. Ennesimo violento episodio intollerabile. Stavolta è toccato ad uno specializzando del Policlinico dell’Università Federico II di Napoli che, mentre svolgeva le sue funzioni assistenziali e formative, è stato aggredito dal marito di una paziente riportando un ematoma cerebrale e un trauma facciale importante con una prognosi di 30 giorni . Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Servono interventi forti, anche legislativi, non basta indignarsi. Non possiamo più tollerare che il personale sanitario che svolge in modo serio e responsabile il proprio lavoro in prima linea nell’assistenza ai pazienti venga continuamente minacciato e aggredito con violenza”. Questo il commento di Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale e dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II.

