Napoli. Quartiere Pulito 2025 – X edizione

Continua QUARTIERE PULITO 2025, l’iniziativa voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi che prevede interventi su strade e piazze delle dieci Municipalità, con operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti.

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada , in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu , in sinergia con ANM, ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità .

Per assicurare la riuscita dell’iniziativa l’amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta temporanei che saranno predisposti nelle strade interessate dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

Interventi dal 02 al 04 aprile:

Mercoledì 02 aprile:

– Municipalità 3: Via M. Pagano; Piazzetta M. Pagano; Via San Nicandro;

– Municipalità 8: Via del Gran Paradiso.

Giovedì 03 aprile:

– Municipalità 4: Via Alfonso D’Aragona; Via C. Rosaroll;

– Municipalità 9: Via Marco Aurelio.

Venerdì 04 marzo:

– Municipalità 5: Via B. Cavallino;

– Municipalità 10: Via Marc’Antonio; Via Pompeo Magno; Piazza San Vitale.













