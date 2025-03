Assalto a due portavalori: spari ed esplosioni, inferno sulla Aurelia

Condividi

Una scena da film nel Livornese: nel tardo pomeriggio di venerdì due furgoni portavalori sono stati assaltati lungo la strada statale 1 Aurelia all’altezza di San Vincenzo. Secondo una prima ricostruzione, due camion sono stati messi di traverso sulla carreggiata in direzione sud dopo la galleria San Carlo e poi un commando armato ha assaltato i portavalori. Non risultano persone ferite. Una colonna di fumo si è poi alzata nella zona. Si sono stati sentiti spari ed esplosioni.

Entrambi i furgoni sarebbero della azienda Battistolli. Ancora la dinamica dell’assalto non è chiara. Quello che è certo è gli autori del colpo sarebbero intervenuti con due automezzi e sono riusciti a fermare il convoglio prendendo d’assalto uno dei due furgoni e minacciando i vigilantes con armi lunghe, quindi armati con fucili.

Non è ancora chiaro quante persone componessero la banda criminale, ma l’organizzazione della stessa è stata impressionante. Subito dopo il colpo, i membri si sono allontanati in direzione sud a bordo di altri mezzi. Le indagini sono seguite dal nucleo investigativo dei carabinieri di Piombino. Sul posto intervenuta anche la polizia stradale, allertata alle 18:50, i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco: da quanto appreso quest’ultimi sono impegnati a spegnere le fiamme che hanno interessato in tutto tre furgoni.













