Rita De Crescenzo in versione testimonial per Conte: “Tutti in piazza” con il M5s

Una nuova, un po’ imbarazzante testimonial per Giuseppe Conte. Sarà Rita De Crescenzo, la tiktoker campana diventata famosa (a suo modo) per aver mobilitato migliaia di napoletani a Roccaraso, con conseguenti clamorose, polemiche, a trascinare la folla a Roma, per l’evento marchiato Movimento 5 Stelle: “Il 5 aprile ci sarò anche io a fare una grande manifestazione. Io annanz’ a tutt’ co’ ‘o striscione e tutti arret’ a me”.

Qualche settimana fa la De Crescenzo aveva chiesto ai suoi 1,3 milioni di follower di “prendere d’assalto” e invadere Roccaraso, piccola e rinomata località sciistica dell’Abruzzo, per un weekend in montagna. L’adesione era stata massiccia e la cittadina abruzzese si era riempita di pullman, diventando invivibile e costringendo il sindaco a predisporre misure d’emergenza per le settimane successive, arrivando addirittura a chiedere l’intervento dell’esercito. Difficile che la scena si ripeta anche con i 5 Stelle, ma mai dire mai.













