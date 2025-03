Associazione Caponnetto. Un’eredità di integrità e determinazione: omaggio alla Procuratrice Maria Antonietta Troncone

Condividi

L’Associazione per la lotta contro le illegalità e le mafie

“Antonino Caponnetto” si unisce al coro di voci che esprimono profonda gratitudine e ammirazione per la Procuratrice Maria Antonietta Troncone, un faro di giustizia che ha illuminato il complesso territorio delle province di Napoli e Caserta. Il raggiungimento della sua più che meritata pensione, lascia però un grande vuoto nella lotta contro le criminalità organizzate e nell’affermazione della cultura della legalità, ma anche un’eredità di integrità e determinazione di inestimabile valore.

La sua carriera, un susseguirsi di incarichi di altissima responsabilità, ha testimoniato un’eccezionale capacità di affrontare le sfide più ardue, dalle intricate dinamiche della criminalità organizzata ai delicati meandri della pubblica amministrazione. Il suo passaggio alla guida della Procura di Napoli Nord, un ufficio giudiziario situato in una delle aree più complesse del paese, è stato segnato da un impegno instancabile e da una passione incrollabile.

Nonostante le difficoltà, tra cui la cronica carenza di personale, la Procuratrice Troncone ha saputo imprimere un’accelerazione decisiva all’azione della Procura, portando a termine indagini di straordinaria rilevanza. Il suo nome è indissolubilmente legato a casi che hanno scosso le coscienze, come le violenze sessuali sulle bambine di Caivano e le indagini sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, vicende che hanno richiesto non solo competenza giuridica, ma anche una profonda umanità.

La sua voce, autorevole e determinata, si è levata con forza per denunciare le criticità del sistema giudiziario, in particolare la lentezza dei processi ambientali, un tema che le sta particolarmente a cuore. La sua proposta di procedure differenziate per i reati ambientali, volta a velocizzare i processi e a garantire una giustizia più tempestiva, testimonia un approccio pragmatico e una visione lungimirante.

Il suo impegno nella formazione delle nuove generazioni di giuristi, attraverso l’attività di docenza presso prestigiose università napoletane, rappresenta un ulteriore tassello del suo contributo alla società.

La nostra associazione, a cui lei è stata molto vicina con assidue partecipazioni ai convegni sulla criminalità, esprime il suo più sentito ringraziamento alla Procuratrice Troncone per il suo servizio esemplare, per la sua integrità morale e per la sua dedizione alla giustizia.

La sua figura è stata e continuerà ad essere un punto di riferimento nella lotta per la legalità e per tutti coloro che credono in un mondo più giusto e sicuro.

Associazione per la lotta contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto”

La Segreteria e il Direttivo nazionale

