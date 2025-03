Manifestazione a Città della Scienza, Nappi (Lega): per centinaia di cittadini la Municipale adotta il “metodo Borrelli”

Condividi

Visite: 50

31 Visite

“Nel pomeriggio reso infernale sul piano della viabilità per una banda di facinorosi travestiti da manifestanti, la polizia municipale di Napoli, incapace di gestire il traffico e le soste per permettere a tanti onesti cittadini di partecipare alla manifestazione della Lega a Città della Scienza, li ha praticamente costretti a lasciare le proprie auto in spazi inadeguati per poi multarli selvaggiamente. Quella dei vigili urbani è stata una sconcertante riproposizione del ‘metodo Borrelli’: deboli coi forti (e con i criminali), forti coi deboli. Complimenti a loro e a chi ha consentito che avvenisse tutto questo. Evidentemente, come al solito, a sinistra l’ideologia continua a far velo al rispetto delle opinioni altrui, alla democrazia e alla partecipazione”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

—













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews