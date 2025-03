Da lunedì 24 marzo parte il nuovo servizio di raccolta differenziata nei Quartieri Spagnoli

Condividi

DA LUNEDI’ 24 MARZO “NAPOLI E’ DIFFERENTE NEL CUORE”, con la riorganizzazione dei servizi di raccolta ‘porta a porta’ per utenze domestiche e commerciali nel centro città. Si parte dai Quartieri Spagnoli e dalla zona di ‘San Ferdinando’.

“Napoli Differente nel Cuore” è il nuovo progetto di raccolta differenziata dedicato ai quartieri più centrali della città. Il servizio, promosso dal Comune di Napoli e da Asia Napoli S.p.A., con il supporto di CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi, prevede un calendario unificato per tutte le utenze, con soluzioni specifiche per le grandi attività commerciali.

Il nuovo sistema di raccolta entrerà ufficialmente in vigore questo lunedì, 24 marzo, nei Quartieri Spagnoli e nella zona di San Ferdinando, interessando 14.400 utenze domestiche e 1.900 attività commerciali.

Nelle settimane successive sarà esteso gradualmente al Centro Antico (i Decumani) e al Centro Commerciale (quartiere San Giuseppe). L’ultimo step di avvio è previsto per il prossimo 26 maggio.

Nel complesso, il progetto coinvolgerà circa 80.000 abitanti: 30.300 utenze domestiche e 4.180 utenze commerciali. Tra gli obiettivi del nuovo servizio porta a porta “Napoli Differente nel Cuore”: elevare il livello di decoro urbano, riducendo l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e ottimizzando la raccolta delle frazioni riciclabili; semplificare la gestione dei rifiuti e migliorare il controllo sui conferimenti; eliminare, dove possibile, le attrezzature stradali e incrementare del 15% tutte le frazioni differenziate.

Il nuovo calendario: carta e cartone saranno raccolti il lunedì; il martedì e il sabato il materiale non riciclabile; il mercoledì, il venerdì e la domenica si preleveranno i rifiuti organici e biocompostabili. Plastica e metalli avranno attività di raccolta in giorni diversi nei vari quartieri (per la voluminosità della frazione).

Per le attività commerciali è previsto un nuovo calendario specifico: l’umido dei ristoranti sarà raccolto tutti i giorni; ritiri di umido e vetro frequenti anche per bar e negozi di ortofrutta; ritiro di multimateriale tutte le sere per attività di ristorazione, bar e negozi di abbigliamento; dal lunedì al sabato è previsto il ritiro di cartoni a chiusura serale.

“Proseguiamo con determinazione nel percorso di ottimizzazione del processo di raccolta e recupero dei materiali, consolidando le attività in un’area della città che negli ultimi tempi ha avuto una notevole evoluzione – sottolinea Vincenzo Santagada, Assessore al Verde e alla Salute pubblica del Comune di Napoli -. Siamo consapevoli che ci sono nuovi margini di miglioramento e, per questo, la condivisione degli obiettivi e la collaborazione attiva dei cittadini, anche nel rispetto dei nuovi programmi di raccolta, è essenziale per raggiungere risultati sempre più efficaci e sostenibili”.

Le iniziative di ‘Napoli Differente nel Cuore’ sono accolte anche dalle Municipalità coinvolte nel progetto. “Auspichiamo che il sistema di raccolta sia funzionale alle caratteristiche e alle esigenze del territorio – fanno sapere il Presidente della I Municipalità, Giovanna Mazzone, e l’Assessore all’Ambiente, Alberto Ruffolo –. Per questo apprezziamo l’attenzione che Asia Napoli sta dedicando a questa necessità, favorendo modalità di raccolta che agevolino cittadini e commercianti, piuttosto che imporre soluzioni rigide e difficili da rispettare”.

“Accogliamo con favore questa nuova iniziativa di Asia Napoli – sottolinea il Presidente della II Municipalità, Roberto Marino – Siamo convinti che l’adozione dei nuovi calendari uniformati agevolerà le operazioni di raccolta e il conferimento da parte dei cittadini”.

L’avvio di Napoli Differente nel Cuore è, inoltre, stato preceduto da attività informative realizzate con operatori e infopoint nelle aree interessate dal progetto. Consegnati i nuovi calendari e i kit per la raccolta.

“Lunedì iniziamo un progetto importante, che consentirà alla città di fare un ulteriore passo in avanti nella raccolta differenziata – spiega l’Amministratore Unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero – . Tanti cittadini si sono avvicinati in questi giorni ai nostri infopoint per conoscere le nuove attività. I residenti dei Quartieri e del Centro storico sono sempre più consapevoli del potenziale di Napoli come grande città europea e vogliono essere partecipi, realizzare insieme un continuo miglioramento nel cuore della città. Sentiamo la responsabilità e la fiducia da parte dei cittadini. Contiamo su un senso di collaborazione con Asia e sul senso di appartenenza alla città sempre maggiore”.

Per informazioni sui nuovi programmi di raccolta è possibile contattare il numero verde 800 161 010, visitare il sito www.asianapoli.it o seguire le pagine social di Asia Napoli.













