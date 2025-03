Campi Flegrei, il capo della Protezione civile: “Non è prevista alcuna evacuazione”

Condividi

“L’evacuazione è prevista per la pianificazione vulcanica non quella sismica. Al momento rischi dal punto di vista vulcanico non ce ne sono, siamo perfettamente in allerta gialla e quindi non è prevista nessuna azione di evacuazione». A dirlo il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, in occasione dell’inaugurazione della sede di formazione della Protezione civile della Regione Abruzzo a L’Aquila.

«In questo momento ci sono contemporaneamente tre stati di mobilitazione nazionale, cosa mai mai accaduta in Italia. Abbiamo l’emergenza Campi Flegrei e quelle per il maltempo in Emilia Romagna e Toscana spiega Ciciliano – Quella dei Campi Flegrei è un’area che in questo momento sta vivendo la terza crisi bradisismica in pochi anni. Le azioni messe in campo sono di pianificazione di protezione civile, quella che dovrebbe essere fatta nei centri di formazione per accrescere la consapevolezza del rischio. Parliamo di un’area molto particolare e per questo è fondamentale aumentare la conoscenza del territorio e la consapevolezza dei cittadini per fare sì che possano vivere nella migliore maniera possibile anche in quel territorio che in questo momento registra particolari criticità per la continua recrudescenza dei sismi che si verificano».

Il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale aggiunge anche che «le attività di formazione sono fondamentali non soltanto per gli operatori di protezione civile. Non bisogna mai dimenticare l’importanza di far conoscere e capire ai funzionari pubblici quelle che sono le attività importanti che vengono fatte, perché sono essi stessi parte della protezione civile. E chiaramente la stessa identica cosa va fatta nei confronti dei volontari che sono molto presenti in Abruzzo e che non possiamo far altro che ringraziare per quello che fanno anche fuori da questa regione a supporto delle comunità che hanno bisogno». Infine: «Va fatto anche un ragionamento che vada in favore della popolazione. Una delle azioni più importanti è quella aumentare la consapevolezza del rischio e quindi se uno vive in maniera consapevole, vive meglio nella propria comunità».













