Forza Italia. Ferrante: Parte corsa verso la Regione, saremo essenziali per vittoria centrodestra

“Con il congresso provinciale di Napoli e quello cittadino di Salerno, Forza Italia ha gettato le basi per sostenere il percorso che ci vedrà impegnati fino alle elezioni regionali in Campania. Assemblee partecipate, con il coinvolgimento di molti sindaci e consiglieri comunali oltre che di tantissimi iscritti e simpatizzanti, che hanno dimostrato ancora una volta tutta la vitalità del nostro movimento. Da qui parte la nostra corsa verso la Regione, con l’obiettivo di restituirla ai cittadini e mandare a casa il governatore De Luca, asserragliato nel suo fortino dopo dieci anni di inesorabile declino. Forza Italia sarà essenziale per la vittoria del centrodestra e per il rilancio della Campania”. Lo afferma il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine dei due congressi di Napoli e Salerno ai quali è intervenuto. “Auguri di buon lavoro al senatore Franco Silvestro, che da segretario provinciale saprà rafforzare il nostro radicamento nell’hinterland napoletano, e – aggiunge Ferrante – al neo segretario cittadino di Salerno Prof. Fauceglia. Come Forza Italia al Governo stiamo lavorando per la crescita della nostra regione, investendo anzitutto sulla modernizzazione delle infrastrutture e sulle grandi opere come volano per lo sviluppo economico, turistico e sociale. Metteremo in campo la nostra concretezza e l’elevata qualità della nostra classe politica in occasione delle elezioni amministrative e poi di quelle regionali, per costruire una proposta di governo forte e credibile e – conclude Ferrante – aprire finalmente una stagione di rinascita e di riscatto per la Campania”.













