MARANO, SI PRESENTA IN CASERMA LA DONNA CHE IERI HA INVESTITO LO SCOOTERISTA. IL GIOVANE E’ ANCORA IN GRAVI CONDIZIONI

Si è presentata stamani in caserma, a Marano, la donna di Giugliano che ieri ha investito un 19enne. La donna era a bordo di un’auto e il giovane di uno scooter. La donna sarà indagata per omissione di soccorso. I fatti tra via Lazio e via Baracca, almeno secondo alcuni racconti. Lo scooterista, che ha rimediato ferite gravi, è ricoverato a Pozzuoli, la prognosi non è stata sciolta dai sanitari ed è tuttora riservata.













