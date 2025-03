Paura alla Federico II, crollano calcinacci in aula durante gli esami

Crollo di calcinacci in aula durante l’esecuzione di esami. Attimi di paura oggi pomeriggio in un’aula della facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli: una parte del solaio è crollata mentre era in corso un esame. Non si registrano feriti. L’episodio è avvenuto in un locale al primo piano del plesso.

Così sull’accaduto Andrea Prota, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Federico II: «La causa è certamente ascrivibile a umidità e fisiologiche infiltrazioni di acqua che, in questo tipo di solaio anni ’60 cosiddetto Sap, determinano la corrosione dei ferri di armatura e del conseguente aumento di volume degli stessi che spaccano i laterizi. L’aula è stata ora chiusa e a partire da domani verrà effettuata una ispezione accurata e la messa in sicurezza per renderla nuovamente disponibile».